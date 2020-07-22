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"الدفاع المدني" يُكَرّم شركة العمودي المحدودة لتطبيقها أعلى معايير السلامة

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بدرع شكر لمطابقتها للمواصفات المحلية والدولية المعتمدة

حصلت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة -وكلاء إطارات تويو وإطارات نيكسن بالمملكة- على درع شكر وتقدير من المديرية العامة للدفاع المدني؛ نتيجة لتطبيق أعلى معايير أنظمة السلامة في المنشأة ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية المعتمدة والتي حصلت بموجبها على شهادة بذلك.

جدير بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة تأسست عام 1954م، ولديها 14 مركزًا تابعًا للشركة حول المملكة وأكثر من 500 موزع معتمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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