أخبار عاجلة

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تعزز جاهزية مرافقها استعدادًا لحج هذا العام

Print
"الصحة" تعزز جاهزية مرافقها استعدادًا لحج هذا العام "الصحة" تعزز جاهزية مرافقها استعدادًا لحج هذا العام

واصلت "الصحة" تكثيف استعداداتها، وتعزيز جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وبما يتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا كوفيد 19؛

فقد هيأت الوزارة عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت (مستشفى منى الوادي، مركز صحي 29 في عرفات، المستشفى الميداني، العيادة المتنقلة، عدد 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، 3 عيادات في مقر سكن الحجاج).

كما يشارك عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج.

إضافة إلى ذلك كثّفت "الصحة" استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة. وجهّزت الوزارة مرافقها الصحية في المشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة وعلاجها؛ حيث وفّرت عددًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة.وزارة الصحة موسم الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

شبكة عيون الإخبارية