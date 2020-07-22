ضبط مستودع مخالف لتخزين الجبس عشوائياً داخل حي سكني بمكة

★ ★ ★ ★ ★

تم استدعاء صاحبه لإخلاء الموقع وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية

نجحت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، في ضبط مستودع مخالف داخل حي سكني يتم بداخله تخزين "الجبس" بطرق عشوائية مخالفة، ضمن حملة قامت بها البلدية على المستودعات في المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن اسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في منطقة أبو مراغ، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق غير صحيحة وآمنة، مبيناً أنه تم استدعاء صاحب المستودع لإخلاء الموقع وإغلاقه واتخاذ الإجراءات النظامية، مؤكداً ضرورة تطبيق الاشتراطات اللازمة كافة لتنظيم المستودعات.

وأكَّد "قدح"؛ أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية، إلى التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة