"تنفيذ جدة" تُلزم مواطنًا بدفع 800 ألف ريال قيمة 799 رأسًا من الأغنام

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مع دخول عيد الأضحى، وإقبال الناس على الأضحية، شهدت المحاكم عددًا من القضايا المتعلقة ببيع وشراء الأضاحي.

وفي هذا السياق، ألزمت محكمة التنفيذ في جدة، مواطنًا بدفع 800 ألف ريال، قيمة 799 رأسًا من الأغنام، استلمها ولم يدفع ثمنها.

وجاء قرار التنفيذ بناء على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة، لصالح مواطن كان قد تَقَدّم بدعوى يطالب أحد المواطنين بردّ ثمن 799 رأس غنم اشتراها منه، على أن يسدد ثمنها خلال سنة؛ إلا أنه ماطل في السداد.

وتَقَدّم المدعي إلى المحكمة بما يُثبت أقواله؛ إلا أن المدعى عليه قال إنه لم يشترِ منه شيئًا؛ إنما اشترى الأغنام من ابن أخيه.. وبعرض ذلك على المدعي، قال: "إن ما قاله صحيح؛ لكن ابن أخي هو وكيلي في عملية البيع"؛ مبديًا استعداده لحضوره للإقرار بذلك، وبالفعل حضر ابن أخي المدعي، وأقر بأنه مثَّل عمه في عملية البيع وكان وكيله.

وبناءً عليه، حكمت المحكمة على المدعى عليه بسداد المبلغ، مع حقه في الاعتراض خلال 30 يومًا، وإلا اكتسب الحكم القطعية.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية الذي يُغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وفق خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة "ناجز".

ودشنت الوزارة حملة توعوية بعنوان #ناجز_يغنيك للتعريف بالخدمات الإلكترونية؛ بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتَضَمّن الدليل الذي أطلقته الوزارة شرحًا مرئيًّا تفصيليًّا للخدمات العدلية الإلكترونية، وخطوات الاستفادة منها في قطاعات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق التي تقدم عبر بوابة "ناجز" الإلكترونية Najiz.sa.

وتَضَمّن الدليل مجموعة من الشروحات الخاصة بخدمات التنفيذ، مثل كيفية الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ التي تمكن طالب التنفيذ والمنفذ ضده من إتمام العديد من الإجراءات عبر بوابة "ناجز"، دون الحاجة لزيارة المحكمة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من خدمة إيداع وصرف الشيكات إلكترونيًّا في حال وصلت إلى المستفيد رسالة نصية بصدور الشيك، وكيفية تقديم طلب تنفيذ جديد إلكترونيًّا.محكمة التنفيذ جدة