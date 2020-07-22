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"رؤى النسائية" تقدم مبادرة "أطفالنا سعادتنا" بفعاليات وسام البادية

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لتوعية الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص عن

سعت الجمعية النسائية للتنمية الأسرية "رؤى"، بالمندق، إلى تعزيز الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية والتوعوية في المجتمع.

ومن هذا المنطلق أطلقت الجمعية مبادرة #أطفالنا_سعادتنا؛ للمحافظة على صحة الأطفال لمواجهة فيروس كورونا، والتي أقيمت يومي الجمعة والسبت 26- 27 ذو القعدة بفعاليات وسام البادية.

وتهدف هذه المبادرة لتوعية الأسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص عن فيروس كورونا، وهي عبارة عن توزيع كمامات قماشية من صنع الأسر المنتجة بالمنطقة ومعقمات ومنشورات توعوية من وزارة الصحة وندوات توعوية من أطباء متخصصين في مجال الأمراض المعدية وصحة الطفل.

وشكرت رئيسة جمعية رؤى النسائية الأسرية "رؤى" حنان أحمد الزهراني كل الجهات المشاركة وهي: محافظة المندق، ومستشفى المندق العام، ومركز صحي المندق، والمسؤولين عن فعاليات وسام البادية، وجمعية البر الخيرية ببلجرشي، ولجنة شباب المنطقة، والفريق الإعلامي بالمحافظة والهلال الأحمر.

وذكرت المديرة التنفيذية للجمعية سعاد الزهراني أن المبادرة اهتمت بالمحاضرات المختصة على مسرح الفعالية وبرنامج مرسم الطفل للتعليم بالترفيه.

الجمعية النسائية للتنمية الأسرية رؤى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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