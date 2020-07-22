أمانة المدينة المنوّرة تعلن اكتمال خطتها التشغيلية لعيد الأضحى

★ ★ ★ ★ ★

تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية لتقديم أفضل الخدمات

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنوّرة اكتمال استعدادات إداراتها للعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ خطة متكاملة تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين وزوار المدينة المنوّرة.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنوّرة المهندس فهد بن محمد البليهشي، أن الخطط التشغيلية الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، تشمل تكثيف أعمال الرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية والمياه، والتأكد من توافر الشروط الصحية في محال تداول الأغذية والمياه وجميع المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، إضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي والتعقيم في المناطق المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومواقع التاريخ الإسلامي ومحيط المساجد التي تشهد كثافة من قبل المواطنين والمقيمين والزوار.

وتتضمن الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطريين والجزّارين، وذلك لتوافر عدد من المقومات الصحية في المسالخ وهي وجود الكشف البيطري قبل وبعد الذبح ووجود الجزّارين المؤهلين، إضافة إلى ضمان آلية الذبح حسب الشريعة الإسلامية، مع وجود البيئة النظيفة والآمنة للذبح وأيضاً التخلص الآمن من مخلفات الأنعام.

وتركّز الخطة التشغيلية كذلك على تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح، إذ خصّصت الأمانة عدة فرق رقابية لمتابعة سير العمل في تلك المواقع، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتكثيف أعمال فرق النظافة وتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي في جميع الشوارع والميادين والأسواق.

وشّددت أمانة المدينة المنوّرة على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين والزوار للحدّ من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية والمطاعم والمخابز ومحال الحلويات والفنادق وأسواق النفع العام بالإضافة لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، خصوصاً الواقعة على طريق الهجرة بين مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

ودعت أمانة المدينة المنوّرة الأهالي والمواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح على الأجهزة الذكية، مشدّدة على ضرورة التزام التجّار وملاك المراكز التجارية والمطاعم والمطابخ بتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة لتجنب إيقاع الغرامات والمخالفات عليهم.أمانة منطقة المدينة المنوّرة عيد الأضحى المبارك