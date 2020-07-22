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شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم"
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم
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السبت 25 يوليو 2020 09:00 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
قوات حكومة الوفاق الوطني تتقدم باتجاه سرت
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 22 يوليو 2020 11:31 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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