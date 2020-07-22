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كورونا يتوحش في هذا البلد.. الشرطة تجمع الجثث من الشوارع والبيوت

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كورونا يتوحش في هذا البلد.. الشرطة تجمع الجثث من الشوارع والبيوت كورونا يتوحش في هذا البلد.. الشرطة تجمع الجثث من الشوارع والبيوت
سحبوا أكثر من 400 جثة في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية

كورونا يتوحش في هذا البلد.. الشرطة تجمع الجثث من الشوارع والبيوت

أعلنت قوة الشرطة لمكافحة الجريمة في بوليفيا، أن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية، من بينهم 85% توفوا بسبب المستجد.

وقامت الشرطة بين 15 و20 يوليو بسحب حوالى 191 جثة في كوشابامبا وسط البلاد، و141 في لاباز، و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة في شرق البلاد.

وسجلت سانتا كروز حوالى نصف حالات الإصابات بفيروس كرونا في البلاد البالغة أكثر من 62 ألفًا، كما قال المدير الوطني لقوة الشرطة إيفان روخاس.

كما تم سحب 11 جثة أيضًا في بوتوسي، جنوب غربي البلاد، وتسع في شويويساكا في الجنوب الشرق. وأشار روخاس إلى أن 85% من الجثث تعود لأشخاص توفوا بسبب وباء كوفيد-19، أو ظهرت عليهم عوارض المرض.

ووفق "سكاي نيوز" بحسب المكتب الوبائي الوطني؛ فإن انتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.

وشهدت الإكوادور المجاورة لبوليفيا وضعًا مماثلًا في الربيع، حين اضطرت السلطات إلى جمع الجثث من الشوارع والمنازل في غواياكيل، المدينة الساحلية في غرب البلاد مع تسارع انتشار الوباء.

وبوليفيا التي تُعد 11 مليون نسمة، سجلت رسميًّا أكثر من 2200 وفاة منذ بدء انتشار الوباء.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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