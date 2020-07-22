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الخارجية الصينية بعد طلب إغلاق قنصليتها في هيوستن: خطأ عليهم تصحيحه.. وإلا

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الخارجية الصينية بعد طلب إغلاق قنصليتها في هيوستن: خطأ عليهم تصحيحه.. وإلا الخارجية الصينية بعد طلب إغلاق قنصليتها في هيوستن: خطأ عليهم تصحيحه.. وإلا
اتهامات أمريكية لصينيين باختراق إلكتروني لمتعاقدين في الدفاع وباحثين في "كوفيد-19"

الخارجية الصينية بعد طلب إغلاق قنصليتها في هيوستن: خطأ عليهم تصحيحه.. وإلا

قالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء، إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وعبّرت الخارجية الصينية عن إدانتها لهذه الخطوة، في بيان لها، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعاً، وفق رويترز.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض كوفيد-19 وشركات أخرى حول العالم.

وقالت السلطات الأمريكية إن الصينيين لي شياو يو، ودونغ جيا تشي، شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات لسرقة تصاميم أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.وزارة الخارجية الصينية القنصلية الصينية هيوستن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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