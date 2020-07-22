أخبار عاجلة

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها! -
تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمين مكة" يتفقد الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة وشبكات تصريف السيول

Print
وجّه ببذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة الاهتمام وبذل أقصى الجهود الممكنة من أجل تقديم أفضل وأرقى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام وتهيئة جميع الأوضاع المناسبة لهم في مختلف المجالات؛ لتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء صحية آمنة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، منوهًا بالدعم اللا محدود من القيادة لتسخير جميع إمكاناتها خلال جائحة "كورونا" لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية ومشاركتها في رسم الإجراءات والخطط والاستراتيجيات البلدية الكفيلة بالخروج بموسم حج صحي وآمن بإذن الله.

جاء ذلك خلال جولة أمس الثلاثاء على الخدمات البلدية والمرافق العامة بالمشاعر المقدسة؛ حيث اطلع على الاستعدادات والخدمات والإمكانات البشرية والآلية التي وفّرتها وجندتها الأمانة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1441هـ. وسط منظومة متكاملة من الخدمات البلدية.

وشملت الجولة: الوقوفَ على الخدمات البلدية بالمشاعر المقدسة مع عدد من المسؤولين بالأمانة، ومناقشة جاهزيتها وعملية دعمها بالكوادر والمعدات التي تمكّنها من القيام بدورها في تنفيذ الخطة؛ موجهًا بتنفيذ خطط النظافة والإصحاح البيئي والتطهير الوقائي والاهتمام بدورات المياه، والعمل على توزيع صناديق النفايات الضاغطة بطريقة متوازنة، وتغيير الصناديق القديمة وتطويرها، والعمل على تسهيل حركة الحجاج، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا"، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بأريحية؛ وذلك بوضع ممرات ومداخل خاصة لهم لتمكينهم من الوصول لمناطق الخدمات وغيرها من المرافق المهمة.

وتفقد "القويحص" تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمشاعر المقدسة، وأعمال الصيانة الدورية لها؛ من خلال فِرَق فنية متخصصة من عمالة ومشرفين مدعومين بمعدات وآليات حديثة؛ للتأكد من كفاءة قنوات التصريف، وضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية استعدادًا للأمطار المتوقعة على مكة المكرمة، وإزالة مخلفات السيول ودرء أخطارها.

مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"

سكان 3 أحياء بحائل يشتكون من سوء تغطية شبكة "زين السعودية"

مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك

مشاهد جديدة لحوت عملاق عالق في شبكة صيد الأسماك

إنقاذ حوت علق في شبكة صيد الأسماك

إنقاذ حوت علق في شبكة صيد الأسماك

أبو جبل يمازح مسئول التعقيم بسبب رش شبكة مباراة سموحة

أبو جبل يمازح مسئول التعقيم بسبب رش شبكة مباراة سموحة

شبكة عيون الإخبارية