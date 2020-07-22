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مركز الأمير سلطان ينجح في علاج مريضَي زراعة قلب أُصيبا بكورونا

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مركز الأمير سلطان ينجح في علاج مريضَي زراعة قلب أُصيبا بكورونا مركز الأمير سلطان ينجح في علاج مريضَي زراعة قلب أُصيبا بكورونا
أحدهما امرأة خمسينية والآخر شاب في العقد الثاني.. وتماثلا تماماً للشفاء

مركز الأمير سلطان ينجح في علاج مريضَي زراعة قلب أُصيبا بكورونا

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في معالجة مريضين أجريت لهما عمليتا زراعة قلب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المريض الأول، امرأة خمسينية سبق أن أجريت لها عملية زراعة قلب ناجحة قبل ستة أشهر وأصيبت بالتهاب رئـوي وهبوط في التنفس حـادين نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وتم تنويمها في العناية المركزة للقلب ووضعت على جهاز التنفس الصناعي بعد إصابتها بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة الشديدة بسبب كورونا وتم علاجها بالمضادات اللازمة للقلب المزروع للحفاظ على القلب ومنع الرفض.

وبفضل من الله -عزّ وجلّ- ثم بجهود الطاقم الطبي القائم على حالتها تعافت المريضة وغادرت المركز وهي بصحة وعافية وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

وقام المركز بإدخال مريض شاب يبلغ من العمر 14 عاماً سبق له أن أجرى عملية زراعة قلب ناجحة قبل عام إلى العناية المركزة بعد أن أصيب بورم لمفاوي والتهاب ، وتم تنويمه في العناية المركزة للقلب وعلاجه بمضادات الفيروسات مع الاستمرار في الأدوية المثبطة للمناعة للحفاظ على القلب وبفضل من الله -عزّ وجلّ- تم شفاؤه وغادر العناية المركزة وبدأ بتلقي العلاج الكيماوي للورم الليمفاوي.

يأتي ذلك نتيجة لما يحتويه المركز من كوادر مؤهلة تأهيلاً عالياً وأجهزة طبية متطورة تضاهي مثيلاتها في المراكز الطبية العالمية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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