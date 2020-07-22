مستشفى "الحبيب" بالخبر يحصل على اعتماد "الجمعية الأمريكية لإدارة المعلومات الصحية"

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بالمستوى السادس 6 لتطبيق الملف الطبي الإلكتروني بعد اجتيازه التقييم بجميع المتطلبات

امتدادًا للنجاحات والإنجازات المتتالية والمتميزة التي تحققها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، نجح مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، في الحصول على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS بالمستوى السادس 6 Stage لتطبيق الملف الطبي الإلكتروني؛ إذ حقق المستشفى نجاحًا مميزًا في تطبيق معايير المستوى السادس؛ حيث اجتاز التقييم بجميع المتطلبات للفئات الخاصة بهذا المستوى، والمتمثلة في الخدمات الطبية الرقمية وتطبيق واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الملفات الطبية، والخدمات السريرية والمختبر والأشعة والصيدلية، وتحليل البيانات الطبية ومقومات السلامة المتطورة التي تؤدي جميعها إلى تحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة.

ويأتي حصول المستشفى على هذا الاعتماد كونه قائمًا على مفهوم المستشفى الرقمي Digital Hospital، والذي يمكن المرضى والمراجعين من الحصول على كل الخدمات بشكل رقمي تام، بدءًا من دخول المستشفى وحتى مغادرته. ويعكس هذا المستوى المتقدم الذي حققه المستشفى في توفير أفضل خدمات الرعاية الطبية للمرضى؛ وذلك باستخدام نظام VIDA الذي يعد من الأنظمة التقنية المبتكرة لإدارة كل الإجراءات الطبية في مختلف مراحل تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى دعم الأطقم الطبية أثناء وضع الخطط العلاجية المثلى للمرضى.

كما أن تحقيق هذا الإنجاز يصنف المستشفى ضمن المستشفيات النخبوية على مستوى العالم، التي نجحت في الوصول لهذا المستوى المتقدم من أنظمة الرعاية الصحية وخلق بيئة إلكترونية خالية من التعاملات الورقية؛ مما يعكس رؤية والتزام المستشفى بتبني أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وتوفير خدمات أسهل وأكثر تطورًا للمراجعين من أجل إثراء تجربتهم.

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يُعد الأكبر في المنطقة وأنجز في 36 شهرًا فقط، وسبَق أن حصل خلال أشهر قليلة من تشغيله على شهادة اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية JCI؛ حيث استوفى المستشفى 99% من متطلبات الجمعية الأمريكية لاعتماد المستشفيات.مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر