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9487 مستفيدة من "التدريب الصيفي" لشاغلات الوظائف التعليمية بالمدينة

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9487 مستفيدة من "التدريب الصيفي" لشاغلات الوظائف التعليمية بالمدينة 9487 مستفيدة من "التدريب الصيفي" لشاغلات الوظائف التعليمية بالمدينة
الخطة التدريبية للأسبوع الثاني تَضَمّنت تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا

9487 مستفيدة من

بلغ عدد المستفيدات من برامج التدريب الصيفي التي نفّذتها إدارة التدريب والابتعاث للبنات بالإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الثاني لخطة التدريب، 9487 مستفيدة من شاغلات الوظائف التعليمية.

وشملت الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثاني، تنفيذ 65 برنامجًا في 13 تخصصًا تعليميًّا وإداريًّا، قدمتها 32 مدربة معتمدة، بواقع 520 ساعة تدريب، جرى تنفيذها عن بُعد، عبر البث الإلكتروني المباشر عبر منصة "زوم".

وتنفذ إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المدينة المنورة حاليًا الخطة التدريبية للأسبوع التدريبي الثالث التي تشمل 64 برنامجًا تدريبيًّا، تقدمه 33 مدربة معتمدة، ويشارك فيه 6400 متدربة من شاغلات الوظائف التعليمية، بواقع 512 ساعة تدريبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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