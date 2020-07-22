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"عدو البشرية".. الإصابات تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى 616 ألفاً

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"عدو البشرية".. الإصابات تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى 616 ألفاً "عدو البشرية".. الإصابات تتجاوز 15 مليوناً والوفيات تتخطى 616 ألفاً
ما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء.. وأكثر من 5 ملايين حالة نشطة

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ 15 مليون بحلول اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات موقع Worldometers المتخصص في تتبع انتشار الجائحة.

ووفق " اليوم"، أفادت بيانات الموقع بأن إجمالي الإصابات حتى الساعة السادسة صباح اليوم بتوقيت غرينتش بلغ نحو 15 مليوناً و100 ألف حالة، منها أكثر من 615 ألف وفاة وما يزيد على 9 ملايين و116 ألف حالة شفاء، لتبقى هناك نحو 5 ملايين و363 ألف حالة نشطة.

ومن اللافت أن عتبة الـ 14 مليون تم تخطيها 18 يوليو؛ ما يعني أن المليون حالة الأخيرة سُجلت خلال 4 أيام فقط. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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