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إلى عشر لغات.. السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة

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إلى عشر لغات.. السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات.. السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة
الأكبر من نوعه في العالم.. إيصالاً لرسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة مستفيدين

إلى عشر لغات.. السديس يوجّه بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة بموسم حج هذا العام، بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة من خمس لغات إلى عشر لغات.

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم بترجمة خطبة يوم عرفة لهذا العام إلى عشر لغات، وهي: (الإنجليزية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الفرنسية - الصينية - التركية - الروسية - الهوساوية - البنغالية)، وذلك عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين.

وبيّن الدكتور السديس؛ أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة مستعدة لعامها الثالث على التوالي بالعمل على هذا المشروع؛ إيصالاً لرسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جزيلة للإسلام والمسلمين.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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