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سفارة المملكة في جاكرتا للقادمين بتأشيرة سياحية ولم تمدّد: غادروا قبل هذا الموعد

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سفارة المملكة في جاكرتا للقادمين بتأشيرة سياحية ولم تمدّد: غادروا قبل هذا الموعد سفارة المملكة في جاكرتا للقادمين بتأشيرة سياحية ولم تمدّد: غادروا قبل هذا الموعد
قالت في تنبيه: مَن يبقى بعد هذا التاريخ يعد مخالفاً وعُرضة للغرامة المالية

سفارة المملكة في جاكرتا للقادمين بتأشيرة سياحية ولم تمدّد: غادروا قبل هذا الموعد

طالبت سفارة المملكة لدى جاكرتا، المواطنين السعوديين الموجودين في إندونيسيا بتأشيرة سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه ١٣ أغسطس المقبل.

وقالت عبر حسابها في تويتر: "تود السفارة في جاكرتا التنبيه على المواطنين السعوديين الموجودين كافة في جمهورية إندونيسيا بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 أغسطس 2020 وذلك وفقاً لتعليمات السلطات الإندونيسية".

وتابعت السفارة "ومَن يبقى بعد هذا التاريخ يعد مخالفاً وعُرضة للغرامة المالية".

وأهابت السفارة بالمواطنين السعوديين غير المقيمين إقامة نظامية، مغادرة إندونيسيا قبل التاريخ المحدّد.السفارة لدى جاكرتا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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