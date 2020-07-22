أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالتزامن مع عودة فتح الكنائس.. البابا يستقبل الأسقف العام المحلة وأسقف ملوي -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة

Print
التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة
يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من خلال عدة برامج تدريبية مكثفة

التأمينات الاجتماعية تدعو حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حديثي التخرج للانضمام إلى برنامج النخبة.

وبيّنت عبر حسابها في تويتر، أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكفاءات الواعدة من حديثي التخرج وتسريع عملية بناء الكفاءات الخاصة بهم من خلال عدة برامج وأساليب تدريبية مكثفة

وأشارت إلى أن البرنامج يضم مسارين وهما مسار الأعمال ومسار تقنية المعلومات كما يوفر عددًا من المزايا؛ كالراتب الشهري، وتأمين طبي، ودورات تدريبية، وتدريب على رأس العمل، ويتم القبول وفق مجموعة من المعايير.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

شبكة عيون الإخبارية