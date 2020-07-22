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بمقدار 3 أمتار.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1441

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بمقدار 3 أمتار.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1441 بمقدار 3 أمتار.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1441
من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها

بمقدار 3 أمتار.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1441

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس برفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع؛ وذلك كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤1هـ.

ويأتي هذا الإجراء الذي شارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها؛ حيث تولي الرئاسة -ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة- كسوة الكعبة المشرفة عناية واهتمامًا بالغيْن على مدار العام؛ وذلك امتدادًا لاهتمام ورعاية ولاة الأمر -حفظهم الله- بالحرمين الشريفين ومرافقهما عامة، وبالكعبة المشرفة تعظيمًا خاصًّا.المسجد الحرام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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