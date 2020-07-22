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خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

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تكثيف خدمات النظافة والوقاية وتهيئة نقطة الفرز الأمني بمركز البهيتة

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

أكدت أمانة محافظة الطائف أنه سيتم التشديد في مجال صحة البيئة والرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المواد الغذائية التي تُقدم للأهالي، وأيضاً في المحال والمطاعم والمخابز والمطابخ على طرق الحج.

وتشمل الخطة مكافحة آفات الصحة العامة، وتكثيف خدمات النظافة والوقاية الصحية من أعمال رش للمبيدات الحشرية الصديقة للبيئة بأنواعها المختلفة حفاظاً على صحة الأهالي، وزوار الطائف خلال عيد الأضحى المبارك.

ولفتت الأمانة، في بيانٍ لها، حصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أنها تقوم عبر الإدارات الإشرافية ومراقبي الفروع بمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع محال الحلاقة، والمغاسل، والأسواق والمطاعم، وجميع مراكز التموينات الغذائية، سواءً داخل المدينة، أو طرق الحج، أو بالقرب من المواقيت.

كما قامت الأمانة بدعم خطة النظافة من خلال تعزيز الفرق الميدانية المجهزة بالآليات وضاغطات النفايات وزيادة ساعات العمل في عدد من المواقع ذات كثافة المخرجات مع تدعيمها بالحاويات الإضافية مثل أسواق اللحوم ومحال الجزارة والمسالخ.

وبينت الأمانة أنه جرى تفعيل أعمال تشغيل وصيانة جميع المرافق البلدية وشبكات الأنفاق والجسور، والحدائق العامة والمسطحات الخضراء داخل المدينة وخارجها، مؤكدةً أنهُ ستكون هناك رقابة مكثفة على مخالفات البناء والتعدّي على الأراضي الحكومية وأراضي الغير ومنع الإحداثات غير النظامية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جهةٍ ثانية قامت أمانة الطائف بتهيئة نقطة الفرز الامني بمركز البهيتة، وتشغيل دورات المياه وصيانتها، وصيانة أعمدة الإنارة بالموقع وتجهيزها بالكامل لنقاط التفتيش استعدادًا لموسم الحج، وتم تزويد رجال الأمن بالمظلات لتقيهم من الشمس نهارًا في أثناء مباشرتهم أعمالهم.

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

خلال العيد.. أمانة الطائف تُشدد رقابتها على الأسواق وتطبيق الاشتراطات

أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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