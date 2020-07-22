أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالتزامن مع عودة فتح الكنائس.. البابا يستقبل الأسقف العام المحلة وأسقف ملوي -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم

Print
جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم
ستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد

جامعة نجران: قبول أكثر من 6500 طالب وطالبة للعام الجامعي القادم

أعلنت جامعة نجران، أمس، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442/ 1443هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالبًا وطالبة، وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًّا بنهاية دوام يوم غد؛ مشيرًا إلى أن قبول المرحلة الثانية "القبول الاحتياطي" للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءًا من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21/ 12/ 1441هـ؛ فيما ستعلن النتائج في الـ25 من الشهر ذاته.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

شاهد .. قصة "مروِّض المفترسة ومخاوي الثعابين" الذي فقد أصبعه إثر عضة "ضبعة".. وهذه نصيحته للحذر منها!

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

تنطلق مساء غدٍ بجامعة الملك سعود.. "نقاء" تطلق حملتها التوعوية بأضرار التدخين

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها

شبكة عيون الإخبارية