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"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية

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"الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية "الأرصاد" تنبّه من أتربة وأمطار على نجران.. و"المدني": لا تقربوا بطون الأودية
دعت الجميع إلى الابتعاد عن مجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.رياح أتربة نجران الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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