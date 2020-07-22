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"إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين

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"إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".. "تويتر" ينبض بعبرات الفرح بشفاء خادم الحرمين
اعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل الحب والدعاء

تزاحمت الكلمات فرحًا بعد أن منَّ الله بالشفاء والصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إثر دخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات الطبية من جراء وجود التهاب في المرارة.

واعتلى وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" الترند حاملاً رسائل حب وابتهال ودعاء لخادم الحرمين الشريفين، امتزجت بالفرحة بعد أن استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء من مقره في المستشفى بالشكر والحمد للمولى -جل وعلا- أن منّ عليه بالصحة والعافية إثر الفحوصات التي أُجريت له - رعاه الله – من جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه - أيده الله - للاطمئنان على صحته.

وغردت وزارة الخارجية تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" بصورة لخادم الحرمين الشريفين من مقره في المستشفى قائلة: ‏ "إذا سلمت فكل الناس قد سلموا".

وكتب الإعلامي عبدالله المديفر: صورة أبهجت شعبًا.. يهتم بنا في كل وقت.. أدام الله عليك الصحة يا قائد الأمة.

وغرد بتال القوس قائلاً: ‏مشافى معافى، عين الله ترعاك، وقلوب شعبك تنبض بحبك، وألسنتهم تلهج بالدعاء لك، حفظك الله الملك القائد، الوالد، العزوة، وقلب الأمة.

وعبّر المواطنون تحت وسم "#الحمد لله_على_سلامتك_يابوفهد" عن حبهم لخادم الحرمين الشريفين، وفرحتهم بشفائه - أيده الله - وسط دعواتهم أن يديم عليه الصحة وتمام العافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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