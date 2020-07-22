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أمير الباحة يتسلم تقريرين عن جامعة الباحة

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استقبل رئيس الجامعة ووكلاء والمتحدث الرسمي

أمير الباحة يتسلم تقريرين عن جامعة الباحة

تسلم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، تقريرًا عن جهود جامعة الباحة عن السنوات السابقة، وتقريرًا مماثلاً عن الأعمال التي اتخذتها الجامعة في مواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الباحة ببهو الإمارة اليوم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ووكلاء الجامعة والمتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة.

واستمع أمير منطقة الباحة لشرح من رئيس جامعة الباحة عما تضمن التقريرين من منجزات وأعمال للجامعة خلال الفترة الماضية، مستعرضًا أهم الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للتكيف مع الظروف الاستثنائية التي واجهت العملية التعليمية بها بسبب جائحة المستجد كوفيد 19، إضافة إلى أبرز ما قامت به الجامعة من إسهامات مجتمعية وطنية في مختلف المجالات.

واطلع الحسين أمير المنطقة على أبرز إحصائيات التحول للتعلم الإلكتروني عقب تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية خلال هذه الجائحة وجهودها في تنفيذ الفصل الصيفي والقبول والاستعداد للعام الجامعي القادم، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على تسخير إمكاناتها المادية والبشرية والإنشائية كافة لخدمة المنطقة والوطن في أي وقت، مبينًا أن الجامعة قامت بتوفير الأدوات اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ونوه أمير منطقة الباحة بما تضمن التقريرين من منجزات وأعمال للجامعة أسهمت في تفعيل دورها المجتمعي إلى جانب الحد من انتشار فيروس كورونا، عادًا الجامعة ركنًا أساسيًا في تعزيز كل عمل تطوعي واجتماعي جنبًا إلى جنب مع كل القطاعات الأخرى بالمنطقة، مقدمًا شكره لمعالي رئيس الجامعة ولجميع منسوبيها على جهودهم وإنجازاتهم.

وقدم الدكتور الحسين باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها الشكر والامتنان لأمير المنطقة على دعمه المستمر لجميع شؤون الجامعة، منوهًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مواجهة جائحة كورونا، التي أكدت أن الإنسان لدى المملكة في مقدمة اهتماماتها.


حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

أمير الباحة يتسلم تقريرين عن جامعة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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