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القيادة تهنئ "لويس أبي نادر" بفوزه بالانتخابات الرئاسية بالدومينيكان

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القيادة تهنئ "لويس أبي نادر" بفوزه بالانتخابات الرئاسية بالدومينيكان القيادة تهنئ "لويس أبي نادر" بفوزه بالانتخابات الرئاسية بالدومينيكان
في برقيتَيْن بعثهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

القيادة تهنئ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس الثلاثاء برقية تهنئة لفخامة السيد لويس أبي نادر؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان أن نبعث لكم -باسم شعب وحكومة المملكة العربية ، وباسمنا- أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد لويس أبي نادر؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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