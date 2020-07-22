أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالتزامن مع عودة فتح الكنائس.. البابا يستقبل الأسقف العام المحلة وأسقف ملوي -
بالفيديو .. 5 قصص مصورة تحكي تكاتف الشعب السعودي وتلاحمه -
المولد يؤكد : الاستفادة كانت كبيرة من معسكر أبها -
وزير الطاقة يفتتح ورشة العمل المشتركة بين منظومة الطاقة و"نيوم" -
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ": تعيش أسعد الليالي.. و"الربيعة": نحمد الله الذي منَّ على ملكنا بالشفاء

Print
هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد" تصدَّر تويتر بآلاف التغريدات بالحب والدعاء

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هذه الليلة التي ترأس فيها خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بعد تماثله للشفاء بأسعد الليالي على أبناء وبنات ، داعيًا الله –عز وجل- أن يحفظه.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "آل الشيخ" بتويتر، جاء فيها: "تعيش مملكتنا الغالية ليلة من أسعد الليالي بشفاء واستقرار صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية، وحفظه من كل مكروه".

مختتمًا تغريدته قائلاً: "وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يصرف عنها الوباء".

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم. نحمد الله ونشكره أن منّ على ملكنا الغالي بالشفاء، ونسأله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء عقب تماثله للشفاء من العارض الصحي، وبلغ ذلك الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات عبر هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد"، التي حملت كل الحب والتقدير والدعاء للملك سلمان، وأن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

كيف استوعبت السعودية تضاعف الطلب على الخدمات الرقمية خلال أزمة كورونا؟

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

هذه أسباب إشادة "الاتحاد الدولي للاتصالات" بالبنية الرقمية السعودية

شبكة عيون الإخبارية