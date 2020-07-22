القيادة تهنئ "لويس أبي نادر" بفوزه بالانتخابات الرئاسية بالدومينيكان

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فى برقتين بعثهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، برقية تهنئة، لفخامة السيد لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيد لويس أبي نادر، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان.

وقال ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية الدومينيكان الصديق المزيد من التقدم والرقي".

