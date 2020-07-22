رؤساء لجان شباب الباحة في ضيافة "حسام بن سعود"

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داعيًا إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة ومحافظاتها

استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران ورؤساء اللجان التنسيقية لمجلس الشباب بالمحافظات، الذي أصدر أخيرًا قرارًا بتكليفهم رؤساء للجان الشباب بمحافظات المنطقة.

وفي بداية الاستقبال، رحب الأمير الدكتور حسام بن سعود برؤساء اللجان التنسيقية مقدمًا سموه التهنئة لهم بهذا التكليف، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم, منوهًا بتسخير كل الإمكانات وتقديم كل الدعم للنهوض بأعمال المجلس واللجان التنسيقية وتمكينها من خدمة الشباب والشابات بشكل عام.

وأكد أمير الباحة أن المختارين في المجلس ولجانه قد تم اختيارهم وفق معايير دقيقة موضحًا متابعته المستمرة لجميع أعمال المجلس، داعيًا الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه اللجان المباركة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة البرامج القائمة والمبادرات المستقبلية خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، قدم رئيس مجلس شباب المنطقة حازم ظهران نيابةً عن رؤساء لجان الشباب التنسيقية بالمحافظات الشكر والامتنان على هذه الثقة واعدين إياه بتسخير كل الجهود لخدمة شباب وفتيات المحافظات والمنطقة.



حضر الاستقبال وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.