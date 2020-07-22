"أردوغان" يخطط للهرب إذا تغيّرت الأغلبية في تركيا.. هنا السيناريو

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اشترى عقارًا ومزرعة بولاية ميشيجان الأمريكية فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة

قال زعيم المعارضة التركية كمال كيليكدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي، إنه بسبب تراجع الاستطلاعات لرجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة فإن رئيس تركيا سيخطط للهروب إذا تغيّرت الأغلبية في تركيا، وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة؛ إذ يفقد حزب أردوغان الحاكم الموافقة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب وباء كورونا، وحصوله حاليًا على 30 % فقط من الأصوات.

وقال كيليكدار أوغلو: لقد اشتروا مزرعة محمد علي في ميشيجان؛ لأنهم يعرفون أنهم جميعًا سيذهبون إلى الولايات المتحدة إذا تغيرت الأوقات.

وأشار زعيم المعارضة -وفقًا لصحيفة فرانكفورتر الألمانية- إلى تقارير من "شيكاغو تريبيون" منذ بداية عام 2019، تفيد بأن المؤسسة الإسلامية "مؤسسة تركن"، التي تسيطر عليها عائلة أردوغان، اشترت عقارًا بمساحة 35 هكتارا في ولاية ميشيغان الأمريكية، التي كان يملكها الملاكم الراحل محمد علي بمبلغ، 2.9 مليون دولار.

من ناحية أخرى، أدى إعلان شراء المزرعة إلى تفاقم فضيحة التبرعات التي قدمتها مؤسسة تركن في فبراير، مسجلة على أنها "غير ربحية" في نيويورك، وهي تنطوي على بناء مبنى شاهق من 21 طابقًا، تبنيه مؤسسة أردوغان ذات الصلة، في واحدة من أغلى الأحياء بالقرب من تايمز سكوير مقابل 89.6 مليون دولار.

وقال كيليكدار أوغلو: لقد توقفوا عن شراء الأصول في تركيا، وهم الآن يشاركون في بناء ناطحة سحاب في مانهاتن، وتم إساءة استخدام أموال الضرائب والتبرعات من تركيا.

وفي العام الماضي أعلنت المؤسسة أن البناء سيتم تمويله بشكل مشترك من خلال تبرع بقيمة ثمانية ملايين دولار من باسكنتيجاز، ثاني أكبر مورد تركي للغاز، ومع ذلك فإن هذا التبرع ليس مسجلاً في تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة الألمانية فرانكفورتر، فإن باسكنتيجاز حصل على تبرع بقيمة ثمانية ملايين دولار من الهلال الأحمر التركي في أواخر عام 2017، ونقله إلى المؤسسات الأصولية المتعلقة بحزب العدالة والتنمية. واستخدم الهلال الأحمر مؤسسة أنصار الإسلامية، التي تشتهر بالاعتداء الجنسي على عشرات الأطفال، وهي قريبة أيضًا من عائلة أردوغان، ثم قامت أنصار بتحويل الأموال إلى مؤسسة تركن دون إبلاغ السلطات الضريبية.

وبحسب التقرير، خسرت الدولة التركية نحو مليونَي دولار من أموال الضرائب نتيجة للتحويل، واعترف الهلال الأحمر بالعملية، لكنه دافع عن نفسه بالقول إنه كان "تبرعًا مشروطًا"، ويعني بموجب القانون التركي أنه يمكن نقله بشكل قانوني إلى متلقين آخرين.

وقالت مؤسسة تركن أيضًا إن كل شيء تم بشكل صحيح، كما تدعي أنها تخطط لإقامة صالات نوم مشتركة للطلاب الأتراك في المباني الشاهقة؛ إذ تميل الصور المنشورة حتى الآن إلى الإشارة إلى الشقق الفاخرة.

وعندما اشتعلت الفضيحة في تركيا في فبراير طلب حزب الشعب الجمهوري إجراء تحقيق برلماني في تدفق التبرعات، ووصفت تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى مؤسسات مرتبطة بعشيرة عائلة أردوغان بأنها فساد للحصول على تعويض حكومي. وتعود ملكية باسكنتيجاز إلى عزيز تورون، صديق مدرسة أردوغان.

وبعد فوز حزب الشعب الجمهوري بشكل مفاجئ بالانتخابات البلدية في إسطنبول العام الماضي كشف رئيس البلدية الجديد إكرام إمام أوغلو أن المبالغ الكبيرة التي تم إعلانها كتبرعات قد تدفقت من ميزانية المدينة إلى المؤسسات القريبة من رجب طيب أردوغان. وقدر المبلغ الإجمالي للتبرعات من الهلال الأحمر ومدينة إسطنبول لمؤسسة تركن في إبريل بمبلغ 22.5 مليون دولار، وطلب منهم سداد الأموال.

وفي السنوات الأخيرة كانت هناك تقارير عدة تفيد بأن عائلة أردوغان يبدو أنها تقوم بتحويل أصول كبيرة إلى الخارج، لكن هذه المعاملات المالية محظورة في تركيا.

وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري من أن رجب طيب أردوغان يبتز نفسه بـ"استثماراته الأمريكية"، ولم يعد الرئيس قادرًا على تحمل انتقادات شديدة للولايات المتحدة إذا تعرض دائمًا لخطر إخضاع ممتلكاته للتدقيق.

وفي الواقع طلب الكونجرس الأمريكي مرارًا إجراء تحقيق في أصول أردوغان من بين أمور أخرى بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400.