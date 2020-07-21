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"التجارة": يحق للمستهلك طلب التعويض إذا تعرض لضرر من سلعة اشتراها

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"التجارة": يحق للمستهلك طلب التعويض إذا تعرض لضرر من سلعة اشتراها "التجارة": يحق للمستهلك طلب التعويض إذا تعرض لضرر من سلعة اشتراها
قالت إن القاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق له

قالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن المستهلك يحق له المطالبة بالتعويض إذا تعرض لضرر مادي أو معنوي، ناتج عن سلعة اشتراها، أو خدمة استفاد منها، كأن تكون السلعة مغشوشة، أو مخالفة لما تم طلبه، أو معيبة وبها قطع ناقصة، في مثل هذه الحالات يحق لك طلب التعويض عن أي أضرار تعرضت لها، ويكون ذلك عن طريق القضاء.

وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": أن المادة ١٢ من نظام مكافحة الغش التجاري تنص على أنه يحق للمستهلك إذا تضرر من منتج، أن يطالب بالتعويض، ويكون ذلك أمام القضاء، والقاضي وحده هو من يحدد حجم الضرر وقيمة التعويض المستحق للمستهلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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