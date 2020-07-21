‪ الاتفاق يوقع مع " السليس" .. ويتدرب على فترتين صباحية ومسائية

★ ★ ★ ★ ★

أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع مهاجم نادي الترجي حسن السليس 20 سنة وذلك لدعم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى 2025، جرت مراسم التوقيع اليوم الثلاثاء بمقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

وتدرج السليس في فئات النادي الترجي، واختير لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم 2019 حيث تمكن من تسجيل 10 أهداف.

ميدانيًا رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الكابتن خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه من خلال التدريب الذي أُقيم اليوم الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019/2020. ‪

تركزت الحصة الصباحية والتي أُقيمت في أحد المراكز الصحية الخارجية بالدمام على تقوية العضلات، فيما اشتملت الحصة الثانية المسائية على تمارين وقائية، ثم تدرب الفريق على التمرير من خلال 6 مجموعات، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على ثلث الملعب.