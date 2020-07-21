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حسب استطلاع صحيفة "ماركا".. بنزيما الأفضل في الدوري الإسباني

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حسب استطلاع صحيفة "ماركا".. بنزيما الأفضل في الدوري الإسباني حسب استطلاع صحيفة "ماركا".. بنزيما الأفضل في الدوري الإسباني
تفوق على "ميسي " وزميله " راموس "

حسب استطلاع صحيفة

حقق الفرنسي كريم بنزيما هداف فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي بحسب استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية.
وتفوق بنزيما على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها ماركا، الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني.
وحصل بنزيمة على 36 % من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 ألف شخص، وحل ميسي ثانياً بحصوله على 32 % من الأصوات فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 % من الأصوات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية