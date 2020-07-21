يواجه ضمك في آخر ودياته.. رومارينهو يعود لتدريبات الاتحاد

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عاد لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد البرازيلي رومارينهو، الثلاثاء، إلى تدريبات فريقه بعد أن غيبته الإصابة في الأيام الماضية، خلال المعسكر الذي يقيمه حالياً في أبها، تحضيراً لاستئناف المسابقات الرياضية، مطلع أغسطس المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد، أن وويلفرد بوني وحمدان الشمراني ثنائي الفريق، أجريا فحوصاً طبية على موضع إصابتيهما، وسيحدد الجهاز الطبي في الفريق البرنامج العلاجي لكل منهما بناء على ما تسفر عنه نتائج الفحوص، فيما واصل مهند الشنقيطي متابعة حالته الصحية رفقة أخصائي العلاج.

ويخوض الاتحاد آخر تجاربه الودية في معسكره بمواجه ضمك، الجمعة المقبل.