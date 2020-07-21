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150 مشاركاً في "فعالية الفروسية" بمركز البشائر

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تهدف للتعريف بالتراث العريق وتعزيز الانتماء للوطن

150 مشاركاً في

نظمت بلدية "البشائر" التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس، فعالية الفروسية، ضمن فعاليات صيف عسير 2020، بمشاركة 150 شخصاً.

تضمنت الفعالية مسيرةً للخيول، انطلقت من مربط الفروسية بمركز البشائر التابع لمحافظة بلقرن، مروراً بطرق أدمة والشارع العام وصولاً إلى الساحة الشعبية.

وتهدف الفعالية إلى التعريف بذلك التراث العريق، وإطلاع الأجيال الجديدة على ملامح من حياة الآباء والأجداد، وتعزيز الانتماء للوطن العزيز.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق معايير الاحترازات الصحية للحد من تفشي من خلال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والكشف الطبي الاحترازي على المشاركين، وبث الرسائل التوعوية في الجانب الصحي والوقائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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