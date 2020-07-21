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"الوسائل " تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود

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"الوسائل السعودية" تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود "الوسائل " تظفر بعقد استثمار ملعب جامعة الملك سعود
لمدة 10 أعوام وبعقد بلغت قيمته المالية 265 مليون ريال

فازت شركة الوسائل للدعاية والإعلان بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" متفوقةً على نظيرتها شركة الهلال الاستثمارية.

وكانت مناقصة الفوز بحقوق استثمار واستئجار ملعب جامعة الملك سعود قد أقيمت خلال يونيو الماضي وتقدم لها شركة الوسائل وشركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا.

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على تويتر فوزها بالملعب ببث مقطع يُظهر لقطات للملعب وبعض المباريات التي أقيمت عليه، مع التعليق بجملة "قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة".

وكشفت وسائل إعلامية أن مدة العقد الاستثماري سيكون 10 أعوام بواقع 265 مليون ريال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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