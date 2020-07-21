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"كورونا" يحرم أهالي مكة من عادة  "يوم الخليف"

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"كورونا" يحرم أهالي مكة من عادة  "يوم الخليف" "كورونا" يحرم أهالي مكة من عادة  "يوم الخليف"
"الأحمدي": استمرار تعليق العمرة والصلاة بالحرم

أفاد قائد القوات الخاصة لأمن الحج اللواء محمد بن وصل الأحمدي بأن أهالي مكة المكرمة والمدينة المنورة اعتادوا في يوم عرفة "التاسع من ذي الحجة" أن يصوموا ويتجهوا إلى الحرمين الشريفين لتناول الإفطار وأداء صلاة المغرب، مشيرًا إلى أن الوضع سيختلف هذا العام بسبب .

وقال "الأحمدي": لا تزال التعليمات السابقة مستمرة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة القادمة حفاظاً على سلامة الجميع من وباء كورونا.

جاء ذلك خلال إجابته عن سؤال حول من أراد أن يصوم يوم عرفة ويفطر في المسجد الحرام .

ويطلق أهل مكة على ذلك اليوم مسمى "يوم الخليف"، وهو اليوم الذي يوافق وقفة عرفة، وفيه تتجه نساء مكة بأعداد كبيرة للمسجد الحرام للصلاة والدعاء، في فرصة نادرة لخلوّ الحرم من زحام الحجاج والمعتمرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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