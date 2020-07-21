وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن جميع المعاشات ستكون متاحة صباح الخميس القادم في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي.
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وتابع: "ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020، فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، وعلى أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد".
وأوضح عوض أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك سيتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.
وأكد عوض على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.