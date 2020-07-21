"معين" تنفذ 65 ألف طلب إلكتروني عبر الجلسات القضائية الإلكترونية

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في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي لخدمة مستفيدي ديوان المظالم

أنجزت منصة "معين" الإلكترونية، ضمن جهود ديوان المظالم في متابعة مسار العمل القضائي عن بُعد ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات وتحقيق الخدمة الرقمية المتكاملة خلال المدة من 1441/9/20هـ إلى 25/ 1441/11هـ، 65,589 طلبًا إلكترونيًا من خلال خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية.

جاء ذلك في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي لخدمة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

وتتيح الخدمة حضور الجلسات "عن بُعد" لدى جميع المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى وممثليهم للمحكمة، وتُمكّن لأطراف الدعوى المصادقة على محاضر الجلسات إلكترونيًا وإشعارهم بموعد الجلسات التي تعقد "عن بُعد" بشكل آلي.

يذكر أن منصة معين الإلكترونية توفر عددًا من الخدمات القضائية التي تسهم في تسهيل الكثير من إجراءات التقاضي، وتوفر بذلك الجهد والوقت على عموم المستفيدين، سعيًا من ديوان المظالم لتحقيق مخرجات خطته الإستراتيجية 2020 التي تهدف إلى التحول الإلكتروني لأعماله.