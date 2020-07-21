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أمانة عسير تؤكد جاهزية مسالخها وبلدياتها لاستقبال أضاحي العيد

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أمانة عسير تؤكد جاهزية مسالخها وبلدياتها لاستقبال أضاحي العيد أمانة عسير تؤكد جاهزية مسالخها وبلدياتها لاستقبال أضاحي العيد
السماح للمطابخ بالذبح وفق اشتراطات محدودة

أمانة عسير تؤكد جاهزية مسالخها وبلدياتها لاستقبال أضاحي العيد

أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بجاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة منطقة عسير وكافة بلدياتها التابعة لاستقبال المواطنين والمقيمين.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رفع درجات الاستعداد بكافة المسالخ ورفع طاقتها التشغيلية ضمن إجراءات الأمانة للتخفيف على الراغبين في ذبح أضحيتاهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشّي فيروس وباء كورونا المستجد.

وأشار الحميدي إلى أنه تم إلزام المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، وإدخال مرتادي المسالخ على دفعات للحد من الازدحام حفاظًا على سلامتهم.

وشدد على أن أمانة المنطقة وبلدياتها تكثف جولاتها الرقابية على المطابخ، والتي سيسمح لها بالذبح خلال أيام عيد الأضحى فقط؛ وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها، وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء مرض .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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