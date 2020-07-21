اليونان تحذر: سلوك تركيا يهدد تماسك حلف "الناتو" ويضر بالسلام

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"دندياس" وصفه بـ"الاستفزازي"

حذّر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم (الثلاثاء)، من أن "سلوك تركيا غير القانوني في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي".

ووصف "دندياس" بعد اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا، سلوك تركيا بـ"الاستفزازي"، لافتاً إلى أنه له عواقب خطيرة على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط أيضاً؛ وفقاً لـ"رويترز".

وتوجد منذ وقت طويل توترات بين اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية إلى قبرص المقسمة عرقيًّا.

وزادت حدة التوتر بسبب محاولات كلٍّ من: قبرص، الحليف الوثيق لليونان، وتركيا؛ التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق المتداخلة في شرق البحر المتوسط.