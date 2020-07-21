أمير الرياض يرأس الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة

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بحث نتائج وإجراءات التعامل مع جائحة كورونا

ترأس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، بمشاركة نائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، في قصر الحكم، اليوم، عبر الاتصال المرئي؛ الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1441- 1442هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها، وبحث نتائج وإجراءات تعامل المحافظات مع جائحة كورونا واستعدادات الجهات الأمنية والرقابية وأدوارها المتعددة وآليات الاستفادة العملية في تحديد التنظيمات المخالفة وسبل تلافيها ورفع الإنجاز والتطوير بها.

وشدّد الأمير فيصل بن بندر على أهمية بذل الجهود للارتقاء بما يحقّق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حاثًّا على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.

شارك في الاجتماع وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري.