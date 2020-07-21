أكثر من 158 ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي بالرياض

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إضافة لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتوظيف لهم

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، ممثلاً في إدارة الضمان الاجتماعي، أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات مكاتب الضمان التابعة له بلغت أكثر من 158 ألف حالة من الجنسين، موزعين على 16 مكتبًا ووحدتي ضمان في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

وتقدّم جميع هذه المكاتب خدماتها للمستفيدين منها وفق تصنيف محدد يشمل مجموعة من الفئات؛ وهي: فئة الشيخوخة، وفئة الأسرة غير المعولة مثل أسرة الغائب أو المفقود أو الأرملة مع الأيتام والمطلقة مع الأيتام وأسرة المدمن أو أسرة السجين، وفئة المرأة من غير عائل مثل المطلقة والأرملة والمهجورة والمعلقة أو زوجة الغائب أو المفقود أو فاقد الأهلية، أو التي لم يسبق لها الزواج من أسرة ضمانية، أو زوجة الأجنبي العاجز عن العمل، وفئة الأيتام من متوفى الأب أو مجهولي الأب أو الأبوين، بالإضافة إلى فئة العاجز عن العمل مثل ذوي الإعاقة وذوي العجز الدائم والمؤقت.

وذكر مدير عام فرع الموارد والتنمية بالرياض محمد بن عبدالله الحربي، أن الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لا تقتصر على الإعانات المالية، بل تمتدّ إلى توفير فرص التدريب والتأهيل والتوظيف لهم ولذويهم؛ من خلال أقسام التمكين التي افتتحت في مكاتب الضمان، والتي تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلالها إلى مساندة هذه الفئات اجتماعيًّا، وتحقيق أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني بتحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى طاقات منتجة حسب قدراتهم الفردية.