أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. فرنسا تبتكر "سينما عائمة" لجذب السياح وسط كورونا

Print
مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

بالصور.. فرنسا تبتكر

ابتكرت الهيئة الوطنية للسياحة بفرنسا، بالتعاون مع بلدية باريس، وسط الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، تنفيذ إعلان غريب للغاية، لجذب المزيد من السياح، ببث مشاهدة الأفلام من ضفاف القناة.

وشجع ذلك على ظهور العديد من الأفكار الجديدة ومنها السينما العائمة في العاصمة الفرنسية باريس، وليس بمقاعد بل بقوارب متباعدة اجتماعيًا في نهر السين الذي تحول لسينما عائمة في ظل جائحة كورونا وتمكن الزوار والسياح من مشاهدة الأفلام على متن 38 قاربًا كهربائيًا.

واستطاع السياح الأوروبيون والزوار مشاهدة الأفلام من ضفاف القناة، وضمن الأفلام التي عرضت فيلم "Corona Story" القصير لفيكتور ميرابيل، وتبعه فيلم "Le Grand Bain" الكوميدي أيضًا، وفق لسي إن إن.

بالصور.. فرنسا تبتكر

بالصور.. فرنسا تبتكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

شبكة عيون الإخبارية