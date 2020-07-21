بالصور.. فرنسا تبتكر "سينما عائمة" لجذب السياح وسط كورونا

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مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

ابتكرت الهيئة الوطنية للسياحة بفرنسا، بالتعاون مع بلدية باريس، وسط الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، تنفيذ إعلان غريب للغاية، لجذب المزيد من السياح، ببث مشاهدة الأفلام من ضفاف القناة.

وشجع ذلك على ظهور العديد من الأفكار الجديدة ومنها السينما العائمة في العاصمة الفرنسية باريس، وليس بمقاعد بل بقوارب متباعدة اجتماعيًا في نهر السين الذي تحول لسينما عائمة في ظل جائحة كورونا وتمكن الزوار والسياح من مشاهدة الأفلام على متن 38 قاربًا كهربائيًا.

واستطاع السياح الأوروبيون والزوار مشاهدة الأفلام من ضفاف القناة، وضمن الأفلام التي عرضت فيلم "Corona Story" القصير لفيكتور ميرابيل، وتبعه فيلم "Le Grand Bain" الكوميدي أيضًا، وفق لسي إن إن.