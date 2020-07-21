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"سدايا" تطلق تطبيق "توكلنا" المُطوَّر على المتجر الرسمي لتطبيقات "هواوي"

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لدعم الجهود في المملكة لاحتواء جائحة

أُطلق اليوم على منصة HUAWEI AppGallery تطبيق "توكلنا"، والذي طوَّرته الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

ويمكن مع توفّر التطبيق على HUAWEI AppGallery؛ لمستخدمي أجهزة "هواوي" الاستفادة من الخدمات المُهمَّة التي يوفرها التطبيق لدعم الجهود في المملكة العربية السعودية لاحتواء الجائحة.

ويقدم تطبيق "توكلنا" والذي تم تطويره من مركز المعلومات الوطني التابع لـ"سدايا" آخر التحديثات عن الجائحة، كما يُمكّن التطبيق من الاكتشاف المبكر للإصابات عند ظهور الأعراض. كما مَكَّن التطبيق المواطنين والمقيمين من إصدار تصاريح التجول خلال فترة منع التجول في المملكة.

ويساعد التطبيق في الفترة الحاليَّة، مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية والالتزام بالإجراءات الاحترازية خدماته الجديدة مثل إظهار الوضع الصحي، وخاصية تنبيه المستخدمين في حال اقترابهم من منطقة معزولة. كما يُمكن للمستخدمين التبليغ عن حالات الاشتباه بالمرض.

ويُعتبر HUAWEI AppGallery المتجر الرسمي للتطبيقات في أجهزة "هواوي" الذكية. ومنذ انطلاقه في 2011، أصبح HUAWEI AppGallery أحد أكبر ثلاث متاجر مهمَّة للتطبيقات في العالم. ويرتاد المتجر المعتمد على نظام هواوي الذكي والمبتكر أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة حول العالم.

ويوفر HUAWEI AppGallery تشكيلة واسعة من التطبيقات المبتكرة خُصصت لأنظمة أجهزة هواوي؛ يمكن للمستخدمين تحميل مُختلف التطبيقات ضمن 18 فئة بما فيها تطبيقات الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي والترفيه والمزيد، بما في ذلك تطبيقات مُخصصة للسوق السعودي. كما تخضع التطبيقات في متجر هواوي الرسمي للتطبيقات لسياسة أمان وخصوصية عالية المستوى مع ضمان تزويد المستخدمين بتجربة فريدة وذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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