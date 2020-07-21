هيئة حقوق الإنسان تحدد شروط قبول الشكوى.. بـ 3 طرق

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قالت إنها متاحة للجميع

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التقدم بالشكوى متاح للجميع، وذلك من خلال زيارة المركز الرئيس للهيئة، أو أحد فروعها، أو عبر البريد، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الهاتف.

وأكدت "حقوق الإنسان" أن من شروط قبول الشكوى أن يكون موضوعها انتهاك حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية أو الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وألا يكون قد مضى على الانتهاك أكثر من 12 شهراً، ما لم يكن مستمراً.

وتابعت: تختص الهيئة بنظر جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، عدا الشكاوى التي يكون موضوعها من اختصاص محكمة، أو جهة شبه قضائية، أو جهة إدارية مختصة بنظر الشكوى، أو منظورة لديها في مدة معقولة، أو كان حق الاعتراض عليها قائم نظاماً، أو صدر بشأنها حكم أو قرار قضائي نهائي.

وشددت "حقوق الإنسان" عبر حسابها بـ"تويتر" على أن "من مرفقات الشكوى، توفر جميع الوثائق المتعلقة بموضوع الشكوى، مع توقيع مقدم الشكوى على صورة المستندات، ثم يتم دراسة الشكوى، والتحقق من صحة المعلومات من الإدارة المختصة عبر التواصل المباشر مع الجهة ذات العلاقة بموضوع الشكوى، أو الزيارة الميدانية للمكان الذي حدث فيه الانتهاك، أو التواصل الكتابي مع الجهة بطلب التحقق أو معالجة الملاحظات، بعد أن يتم معالجة الانتهاك، أو التأكد من عدم حدوثه، يتم إفادة المشتكي بنتيجة شكواه على الهاتف".

هيئة حقوق الإنسان