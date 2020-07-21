أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هيئة حقوق الإنسان تحدد شروط قبول الشكوى.. بـ 3 طرق

Print
هيئة حقوق الإنسان تحدد شروط قبول الشكوى.. بـ 3 طرق هيئة حقوق الإنسان تحدد شروط قبول الشكوى.. بـ 3 طرق
قالت إنها متاحة للجميع

هيئة حقوق الإنسان تحدد شروط قبول الشكوى.. بـ 3 طرق

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التقدم بالشكوى متاح للجميع، وذلك من خلال زيارة المركز الرئيس للهيئة، أو أحد فروعها، أو عبر البريد، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو عبر الهاتف.

وأكدت "حقوق الإنسان" أن من شروط قبول الشكوى أن يكون موضوعها انتهاك حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الأنظمة الوطنية أو الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وألا يكون قد مضى على الانتهاك أكثر من 12 شهراً، ما لم يكن مستمراً.

وتابعت: تختص الهيئة بنظر جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، عدا الشكاوى التي يكون موضوعها من اختصاص محكمة، أو جهة شبه قضائية، أو جهة إدارية مختصة بنظر الشكوى، أو منظورة لديها في مدة معقولة، أو كان حق الاعتراض عليها قائم نظاماً، أو صدر بشأنها حكم أو قرار قضائي نهائي.

وشددت "حقوق الإنسان" عبر حسابها بـ"تويتر" على أن "من مرفقات الشكوى، توفر جميع الوثائق المتعلقة بموضوع الشكوى، مع توقيع مقدم الشكوى على صورة المستندات، ثم يتم دراسة الشكوى، والتحقق من صحة المعلومات من الإدارة المختصة عبر التواصل المباشر مع الجهة ذات العلاقة بموضوع الشكوى، أو الزيارة الميدانية للمكان الذي حدث فيه الانتهاك، أو التواصل الكتابي مع الجهة بطلب التحقق أو معالجة الملاحظات، بعد أن يتم معالجة الانتهاك، أو التأكد من عدم حدوثه، يتم إفادة المشتكي بنتيجة شكواه على الهاتف".

هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

شبكة عيون الإخبارية