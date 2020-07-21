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"مرقنة".. الإطلالة الأجمل في ميسان تطلب الاهتمام

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"مرقنة".. الإطلالة الأجمل في ميسان تطلب الاهتمام "مرقنة".. الإطلالة الأجمل في ميسان تطلب الاهتمام
الأهالي يطالبون برصف الطريق المؤدي للقرية

يطالب أهالي قرية مرقنة بمحافظة ميسان، برصف الطريق المؤدي للقرية والبالغ طوله سبعة كيلومترات، واصفين الطريق الحالي بالوعر، ما أجبرهم على الانتقال للسكن في القرى المجاورة.

وتقع قرية مرقنة على الجبال المطلة على تهامة، وتضم قرى "ربوع العين"، ظفر، داما، أغر، والمناضح، ويستطيع الزائر لها رؤية قرى بلاد ثقيف وبني مالك.

وتتميز قرية "مرقنة" بجمال جبالها التي تطل على تهامة، ويستمتع الزائر بجمال المنظر رغم وعورة الطريق، خاصة وقت هطول الأمطار ومشاهد السحاب القريبة.محافظة ميسان قرية مرقنة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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