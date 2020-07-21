أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ

Print
العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ
تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع

العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة #كورونا خلال يوم.. الفيروس لم ينتهِ

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبد العالي: العالم يسجل ربع مليون إصابة بفيروس #كورونا خلال يوم، وهذا دليل على أن الفيروس لم ينتهِ.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري حول تطورات في المملكة اليوم: من الاستفسارات المتلقاة عبر #شارك_في_المؤتمر_الصحفي (كيف أتعافى؟، المنزل غير مناسب للعزل، وانخفاض الحالات، وإجراءات العزل).

وكشفت الوزارة عن تعافي أكثر من 37 ألف مصاب بفيروس #كورونا في #المملكة خلال أسبوع.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أنا الشاهد: مخاطر فيروس كورونا على سكان الريف في اليمن بسب قدوم العيد

أنا الشاهد: مخاطر فيروس كورونا على سكان الريف في اليمن بسب قدوم العيد

شبكة عيون الإخبارية