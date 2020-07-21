أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة

Print
"جداد النخل" تنطلق خلال الشهر الجاري لمختلف أصناف التمور

مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة

بلغ عدد النخيل في منطقة القصيم 7.3 مليون نخلة التي سيجني منها المزارعون كميات كبيرة من التمور بأصنافها المختلفة في موسم التمور السنوي الشهير، والمتوقع بدايته خلال الشهر الجاري في عملية تسمى "جداد النخل"، وهو ما يساهم في مجمله في تعزيز الأمن الغذائي الوطني .

ويعتبر موسم التمور في القصيم من أهم المناسبات الاقتصادية الذي يتزامن مع شهر يوليو من كل عام، ويتفاعل أبناء القصيم مع هذا الموسم كمناسبة اقتصادية مهمة للجميع، حيث يشترك البائع والمشتري ومسوق وناقل التمور على تداوله داخل أسواق التمور بالمنطقة وبمدن ومحافظات المملكة ويُصدّر جزء كبير خارج المملكة .

وتحتل منطقة القصيم المرتبة الأولى محلياً في إنتاج التمور، حيث القيمة الاقتصادية الكبيرة والاهتمام الكبير بالنخلة كموروث شعبي، بالإضافة إلى التشجيع والدعم الكبير من قبل الدولة لزراعة النخيل وتسخير كل الإمكانات لدعمها وتنمية زراعتها وتطوير أساليب تسويقها ودعمها.

وتمكنت القصيم في السنوات الماضية من إيصال منتجاتها من التمور إلى العديد من منافذ البيع في دول العالم، والتي تحظى بدعم ملموس من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم للتمور في المنطقة وتقديم التسهيلات للشركات والمؤسسات في تطوير وتسويق التمور على جميع الأصعدة .

يذكر أن منطقة القصيم تشتهر بزراعة أكثر من 45 صنفاً من التمور كالسكري والبرحي والشقراء والروثانة والونانة والصقعية والخلاص ونبتة علي والعسيلة والمكتومي والصقعي, وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ونوعها .

مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة

مزارعو منطقة القصيم يستعدون لجني محصول الـ 7.3 مليون نخلة

منطقة القصيم موسم التمور السنوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز

شبكة عيون الإخبارية