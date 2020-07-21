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قصة حالة.. تأخر في عزل نفسه ولم يذهب لـ"تطمن" فنقل كورونا لـ5 من عائلته

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قصة حالة.. تأخر في عزل نفسه ولم يذهب لـ"تطمن" فنقل كورونا لـ5 من عائلته قصة حالة.. تأخر في عزل نفسه ولم يذهب لـ"تطمن" فنقل كورونا لـ5 من عائلته
الوزارة: ظناً منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية.. ضمنهم والدته الكبيرة في السن

قصة حالة.. تأخر في عزل نفسه ولم يذهب لـ

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن حالة مصاب بكورونا تأخر في عزل نفسه، ولم يذهب إلى عيادات "تطمن"، مما تسبب في انتقال العدوى إلى 5 من أفراد عائلته، من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

وقالت الوزارة في زاوية "قصة حالة" ضمن تقريرها اليومي عن كورونا: بعد شعوره بارتفاع في درجة الحرارة مصاب تأخر في عزل نفسه ولم يذهب إلى عيادات "تطمن"؛ ظناً منه أنها مجرد إنفلونزا موسمية، مما تسبب في انتقال العدوى إلى 5 من أفراد عائلته من ضمنهم والدته الكبيرة في السن.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 255825 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 4000 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 207259 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2557 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 46009 حالات، فيما بلغت نسبة التعافي 81.02٪ ونسبة الوفيات 1٪. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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