أخبار عاجلة

"المركز الوطني لإدارة الدَّين" يموِّل مشروع "حافلات الرياض" بمليار ريال -
605 حالات جديدة.. إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 27.764 -
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية -
"تعليم جدة" تُعلن فوز 12 مدرسة للبنين والبنات بوسام التميز -
يلعب للنصر في سبتمبر المقبل .. "الصليهم" شبابي حتى نهاية الموسم -
بالصور .. "أمانة المدينة" تكثف جهودها في مواجهة الأمطار بالشوارع والأحياء -
"بلدية ‫القفل" تواصل حملات معالجة التشوه البصري -
بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا -
"الإعلام" تطلق المركز الإعلامي الافتراضي للحج ومنصة الخدمات الإعلامية المتكاملة -
سعودي يكسب مكافأة الـ ١٢ ألف ريال لاكتشافه ثغرات أمنية بأحد المواقع الإلكترونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة القنفذة" تنفذ 44 دورة في مجال مكافحة العدوى للأطباء والممرضين

Print
استفاد منها ٥٢٤ متدربًا.. ودرَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا

نفذت "صحة القنفذة" 44 دورة في مجال مكافحة العدوى، استفاد منها ٥٢٤ متدربًا، كما درَّبت 57 طبيبًا و250 ممرضًا خلال دورةCOVID-19 CRITICAL CARE CRASH COURSE ، والتي تهدف إلى تهيئتهم للتعامل مع حالات كورونا المؤكدة والمشتبهة.

وأشار متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي، إلى تطبيق الإدارة جميع الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة بقاعات التدريب، حيث هيأت جميع الوسائل الإرشادية والوقائية لتقديم خدمات التدريب وإطلاع الممارسين الصحيين على كل ما هو جديد بالمجال الطبي والتدريبي.

يذكرأن الهيئة نفذت العام الماضي 400 ساعة تعليم طبي، استفاد منها ٤٧٦٧ متدربًا من الممارسين الصحيين بعد صدور قرار الهيئة للتخصصات الصحية باعتماد إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب التابعة لإدارة الموارد البشرية بصحة القنفذة كجهة مقدمة للتطوير المهني من خلال منصة "مستمر" التي تم إطلاقها مؤخراً.

صحة القنفذة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

الجمارك السعودية تدعو لتحميل تطبيقها لسرعة تقديم الخدمات الإلكترونية

شبكة عيون الإخبارية