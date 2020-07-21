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منصة التوعية الرئيسية.. "الصحة" تدعو للاستفادة من الموقع الإلكتروني لـ"كورونا"

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منصة التوعية الرئيسية.. "الصحة" تدعو للاستفادة من الموقع الإلكتروني لـ"كورونا" منصة التوعية الرئيسية.. "الصحة" تدعو للاستفادة من الموقع الإلكتروني لـ"كورونا"
يتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة حوله بما في ذلك الإحصاءات اليومية

منصة التوعية الرئيسية..

دعت "الصحة" كافة أفراد المجتمع للاستفادة من محتويات الموقع الإلكتروني لفيروس كورونا كوفيد١٩، حيث يُعد المنصة الرئيسة للتوعية الصحية، ويتضمن جميع المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص كوفيد ١٩، بما في ذلك الإحصاءات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من إصابات تراكمية، وحالات جديدة، وحالات التعافي، وحالات الوفاة في جميع مناطق المملكة .

كما يرصد الموقع جميع المعلومات والمنتجات التي تُنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، وغيرها من المنتجات التي ترفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع، وتسهم في السلامة الصحية للمواطن والمقيم. ويشمل الموقع عددًا من الموضوعات مثل: تعريف فيروس (كورونا) المستجد، وأعراضه، وآلية التواصل مع مركز (٩٣٧)، وكيفية إجراء التقييم الذاتي، وطرق الحماية من الإصابة به ومنع انتشاره، وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية.
وكذلك يتضمن "انفوجرافيك/ فيديوهات/ أدلة توعوية / الأسئلة الشائعة".
إضافةً إلى ذلك فإن الموقع متاح بلغات عدة، بالإضافة إلى اللغة العربية وهي: الإنجليزية، والهندية، والأردية، والبنغالية، والأفغانية، والفلبينية، والأندونيسية.

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود (الصحة) التوعوية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ومنع انتشاره؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

ويمكن الإطلاع على الموقع والاستفادة من محتوياته عبر الرابط
https://covid19awareness.sa/وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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